한미정상회담 5월 개최설…"공감대 갖고 양국간 협의"

[아시아경제 이지은 기자] 한미 정상회담 조기 개최설에 청와대가 "확인해 줄 사항이 없다"면서도 "공감대를 갖고 협의 중"이라고 13일 밝혔다. 5월 중에는 회담이 개최될 것이라는 전망이 나오는 가운데, 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령 간 첫 만남에서 ‘한반도 평화 프로세스’에 대한 논의가 어떻게 진행될지 주목된다.

강민석 청와대 대변인은 이날 "한미 정상회담은 이미 밝힌 바와 같이 조기에 개최한다는 공감대 아래 양국 간 협의를 계속하고 있다"고 밝혔다. 5월 중순으로 일정을 정하고 논의가 진행 중이란 보도에 대해서는 "확인해 줄 사항이 없다"며 긍정도 부정도 하지 않았다.

한미 정상회의 조기 개최론이 제기된 것은 이달 초부터다. 미·일 정상회담 날짜가 이달 16일로 정해지면서, 한미 정상 역시 주요 7개국(G7) 회의 이전 대면 만남을 가질 수 있다는 관측이 나온 것. 양국 정상은 지난 2월 가진 첫 통화에서도 ‘코로나19 상황이 진정되는 대로 정상회담을 하자’며 공감대를 형성했다.

특히 우리 정부는 한반도 평화 프로세스 재가동을 위해 바이든 정부의 대북정책 검토가 마무리되는 이달 중 정상회담을 추진해왔다. 서훈 국가안보실장도 지난 2일(현지시간) 미국에서 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관과 만나 정상회담 문제를 협의했으며 조기 회담 개최를 협의했다. 단 코로나19 상황과 미국 측의 대북정책 검토 작업 등이 맞물리면서 정상회담 시기가 다소 늦어진 것으로 보인다. 전문가들은 이 자리에서 문 대통령이 양국 간 현안 이슈, 글로벌 이슈뿐만 아니라 한반도 평화 프로세스의 핵심인 북·미 대화 재개 등에 대해서도 논의할 것으로 내다보고 있다.

양무진 북한대학원대학교 교수는 "문 대통령이 바이든 대통령에게 한반도 평화 프로세스의 추진을 위해 빠른 시일 내에 북·미 대화를 재개할 필요성에 대해 강조할 것"이라고 말했다. 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장은 "대북정책 관련 논의를 하겠지만, 이미 우리 측 의견까지 반영한 미국의 대북정책이 어느 정도 정해진 것으로 보인다"고 분석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr