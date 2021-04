이마트 트레이더스-호주청정우, 연중 최대 규모 '고객 감사 페스티벌'

이마트 포인트 적립 고객 대상 5월2일까지 전 매장서 행사

매주 다양한 호주청정우 품목 팩당 최대 5000원 할인 적용



[아시아경제 김유리 기자] 연중 최대 규모 호주청정우 고객 감사 페스티벌이 전국 20개 이마트 트레이더스 매장에서 진행된다.

호주축산공사는 이마트 트레이더스와 협력해 고품질 호주청정우를 합리적인 가격에 판매한다고 13일 밝혔다. 행사는 5월2일까지 3주간 진행된다. 프리미엄 품종인 와규의 스테이크용 부위와 구이류, 양념육 등 총 18가지 호주청정우 품목을 만날 수 있다.

이마트 포인트 적립 고객을 대상으로 한팩당 최대 5000원 할인 혜택을 제공한다. 매주 할인 대상 품목은 달라진다. 1주차에는 냉장 척아이롤, 윗등심 구이, 냉장 와규(F1) 윗등심, 오이스터 블레이드(부챗살), 치마살, 살치살, 등심, 안심, 채끝, 앙념 소 불고기 등을 선보인다. 2주차에는 냉장 오이스터 블레이드 스테이크, 냉장 안창살, 토시살 구이, 냉동 차돌박이를, 3주차에는 냉장 꽃갈비살 구이, 냉장 와규(F1) 바로구이, 샤브샤브, 양념 토시살 구이 등을 할인 받을 수 있다.

이마트 트레이더스 관계자는 "길어지는 거리두기 속 피로감을 느끼는 소비자들의 몸과 마음의 건강을 위해 이번 프로모션을 선보이게 됐다"며 "각자 원하는 용도와 상황에 맞출 수 있도록 다양한 호주청정우 품목을 합리적인 가격에 준비했다"고 말했다.

고혁상 호주축산공사 한국대표부 지사장은 "이마트 트레이더스와 함께 준비한 고객 감사 페스티벌을 통해 보다 많은 소비자들이 안전하고 깨끗한 호주청정우를 부담 없이 즐길 수 있기를 바란다"며 "호주청정우의 풍부한 맛과 영양을 더욱 많은 소비자들이 경험할 수 있도록 앞으로도 관련 업계와의 협업 등 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

