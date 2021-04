WHO "유럽 내 코로나 사망자 100만명 넘어"

[아시아경제 조유진 기자] 유럽 내 코로나19 사망자 수가 12일(현지시간) 기준 100만명을 넘어선 것으로 나타났다.

세계보건기구(WHO)의 코로나19 현황에 따르면 이날 유럽의 코로나19 누적 사망자수는 101만1330명으로 집계됐다. 유럽 국가별 사망자수는 영국이 12만7087명으로 가장 많고, 이탈리아 11만4254명, 러시아 10만3263명, 프랑스 9만8132명, 독일 7만8452명 등의 순이다.

누적 확진자수는 프랑스가 498만명으로 유럽에서 가장 많은 것으로 집계됐다. 이어 러시아 465만명, 영국 437만명, 터키 385만명, 이탈리아 377만명, 스페인 334만명, 독일 301만명 순이었다.

AFP통신은 유럽 각국이 코로나19 백신 보급과 접종 속도를 끌어올리는 가운데 사망자 100만명이라는 암울한 현실을 맞게 됐다고 전했다.

다만 유럽 내 사망자 수가 가장 많은 영국은 전세계적으로 가장 빨리 백신 접종에 나서면서 최근 사망자 수가 급감하고 있다.

영국 정부 통계에 따르면 지난 10일 현재 최소 1회 접종자가 전체 인구(6700만명)의 절반 정도인 약 3200만명이며, 11일 하루 사망자는 7명에 불과했던 것으로 집계됐다. 지난 1월20일 하루 사망자가 1820명으로 사상 최대에 달했던 것과 비교하면 극적으로 감소한 수치다.

마리아 밴 커코브 WHO 코로나19 기술팀장은 "우리는 지금 팬데믹의 매우 중대한 순간에 와있다"고 말했다고 AFP는 전했다. 현재 전세계 코로나19 누적 확진자수는 약 1억3600만명이며, 사망자수는 290만여명에 달한다.

