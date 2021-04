산업단지공단, 기재부 주관 '통합공시 우수기관' 선정

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 기획재정부 주관 '2020년도 통합공시 점검'에서 우수공시기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

기획재정부는 국민의 알 권리를 보장하고 공공기관 운영의 투명성을 제고하기 위해 매년 경영공시 의무기관을 대상으로 공시내용에 대한 정확성을 검증하는 일제점검을 실시한다. 이번 점검에서 331개 공공기관 중 산단공을 비롯한 15개 기관이 함께 우수공시기관으로 선정됐다.

산단공은 공공기관 경영정보시스템(알리오)을 기관 홈페이지와 연동하고 공시정보별 담당자를 지정해 자체 교육 및 점검을 실시하는 등 기관의 운영 및 재무 정보를 신속 정확하게 공개하고 있다. 아울러 산업단지통계 등 다양한 공공정보를 적극 개방해 다양한 산업분야에서 활용될 수 있도록 하고 있다.

김정환 이사장은 "경영정보 공개는 국민에 대한 공공기관의 최소한의 의무"라며 "산단공은 국가경제를 견인하는 국가산업단지의 진흥을 선도하는 혁신기관으로서 국민의 신뢰를 받고자 노력하고 있다. 앞으로도 윤리경영, 투명경영으로 책임을 다하기 위해 모든 임직원이 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

