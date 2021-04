중기중앙회 "노란우산 가입자 무이자 의료·재해대출…최대 2000만원"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 노란우산에 가입한 소기업·소상공인을 대상으로 최대 2000만원까지 무이자 의료·재해대출을 실시한다고 13일 밝혔다.

노란우산 무이자 의료·재해대출은 지난해 12월부터 새롭게 시행중인 대출상품이다.

기존에는 노란우산 가입자가 질병·상해 또는 재해로 피해를 입었을 경우 6개월 범위 내에서 부금납부 중지만을 신청할 수 있었는데, 지난해 12월부터 일정 요건 충족 시 가입자가 낸 부금의 일정 한도 내에서 무이자 의료·재해대출을 받을 수 있도록 했다.

의료대출은 질병이나 상해로 연속 5일 이상 입원치료를 하는 경우 1년간 최대 1000만원까지, 재해대출은 태풍 지진 등 재해 발생 시 재해확인서류를 제출하는 경우 2년간 최대 2000만원까지 무이자로 대출을 활용할 수 있다. 기존 대출자의 경우 재해·의료대출의 요건이 충족하면 대출전환을 통해 이자부담을 줄일 수 있다.

박용만 중기중앙회 공제사업단장은 "코로나19가 지속되는 등 소상공인의 경영환경이 매우 힘들어지고 있는 상황에서, 조금이나마 경영활동에 도움이 되도록 하는 차원에서 도입된 무이자 의료·재해대출을 적극적으로 활용할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

의료·재해대출의 신청자격, 방법 및 구비서류 등 문의사항은 노란우산 콜센터 또는 중소기업중앙회 공제운영부, 각 지역본부나 센터를 통해 상담이 가능하다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr