기보, 전통시장 가는 날 '장본Day' 행사 실시

철뚝시장 방문…장보기 행사·방역물품 후원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장을 활성화하기 위해 12일 부산 본점 인근에 위치한 '철뚝시장'을 방문해 '장본Day' 행사를 실시했다고 밝혔다.

박세규 기보 감사와 본점 직원들은 철뚝시장 내 음식점에서 점심 식사를 마친 후 개인별로 시장 내 점포를 방문해 필요한 물품을 구매하고, 방역 마스크와 소독약 및 손소독제를 시장 상인 전원에게 전달했다.

기보는 지난해 철뚝시장과 자매결연을 체결하고 '전통시장 가는 날'을 지정해 장보기와 식당 이용하기 등의 행사를 펼치고 있다. 철뚝시장은 양질의 물품을 저렴한 가격으로 공급하는 등 전통시장 활성화를 위해 상호 협력하고 있다.

박세규 기보 감사는 "국민체감형 사회적 가치 실현을 위해 노력하는 기보는 코로나19로 어려운 시기에 조금이나마 시장 상인들에게 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 철뚝시장과 상생협력을 강화해 지역 전통시장이 활성화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

