노원교육플랫폼 ‘넵(NEP)’ 개관

중계동 중앙하이츠 아쿠아 아파트 단지 내 지상 단독 건물에 마련... ‘노원교육플랫폼(NEP)’, 강의실, 상담실, 학생들의 쉼터가 될 스터디카페까지

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 학생과 학부모 등이 필요한 교육정보를 한 곳에서 상담 받을 수 있는 맞춤형 교육지원 시스템을 구축, 14일부터 본격 운영에 들어간다.

초등학교가 밀집해 있는 중계동 중앙하이츠아쿠아 아파트 단지 내 지상 단독 건물에 마련된 ‘노원교육플랫폼’은 총 면적 289.7㎡ 규모다.

센터 명칭은 노원교육플랫폼 이니셜을 따 NEP(넵)으로 정했다.

세부 시설은 ▲ 진로진학 아카데미 등 강의를 위한 대강의실, 소강의실 ▲진로진학 및 학습계획 등을 상담하는 3개의 상담실 ▲자유롭게 공부 및 휴식을 취할 수 있는 스터디카페가 마련돼 있다.

세부 운영 프로그램은 교양강좌 성격의 학부모 강좌와 학생들의 학습 및 진학 프로그램이다. 지난해까지 시범적으로 운영한 1:1 진로 진학 컨설팅과 수시설명회, 학부모 아카데미에 대한 높은 호응을 반영해 사교육에 의존하고 있는 입시 컨설팅을 상시적으로 이용할 수 있도록 했다.

또 단편적이고 일회적인 접근이 아닌 종합적이고 지속적인 관리가 가능하도록 ‘노원형 맞춤 상담 시스템’도 구축한다. 진단을 통해 개인별 학습역량 및 심리 문제 등을 파악해 전문 컨설턴트가 과목별 학습관리, 종합 학습코칭, 진로진학 컨설팅 등을 제공한다.

지역 내 관련기관들과도 협력한다. 드림스타트, 청소년 상담복지센터 등과 협력해 취약계층 아동 청소년을 적극 발굴해 학습동기 부여, 학습전략 등을 제공해 자기주도 학습 역량을 강화할 수 있도록 한다.

한편, 넵(NEP)은 개관에 앞서 3월부터 학년별 진로진학 및 학습상담 서비스를 제공하고 있다. ‘국수영 모의고사 클리닉’(고등 1~3학년) ▲‘자녀교육(독서)상담’(초등 1~4학년) ▲ ‘진로진학상담’(초등 5~고등2) ▲ ‘학습코칭’(중2, 고1) 등이다.

정보 이용 신청은 구청 홈페이지 통합 접수창을 통해 예약 가능, 기타 문의사항은 노원교육플랫폼으로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

개관식은 14일이며, 당일 사전 접수를 통해 서울대 입학본부장을 지낸 서울대 권오현 교수의 특강 ‘학교 교육의 변화와 학부모의 역할’ 함께 진행한다.

오승록 구청장은 “쾌적한 환경을 갖춘 넵(NEP)에서 전문 컨설턴트의 도움을 받으며 자신에게 맞는 진로진학 및 학습방법들을 찾길 바란다”면서 “수요자에 맞춘 다양한 정보제공을 통해 교육정보격차 해소에 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

