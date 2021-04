'경기 스타기업 육성사업' 공모‥ 3.6대 1 경쟁률

40개 사 모집에 145개 사 신청

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 중소기업을 대상으로 '스타 기업 육성사업' 참여 기업을 공모한 결과, 약 3.6대 1의 경쟁률을 나타냈다.

13일 도에 따르면, 지난달 2일부터 이달 5일까지 진행한 공모에 40개 사 모집에 145개 사가 신청한 것으로 집계됐다.

신청 기업 대부분 ▲매출액 50억 원 이상 700억 원 미만 ▲기업부설연구소 보유 ▲연구개발비 3% 이상, 매출액 대비 수출 비율 30% 이상, 매출 증가율 15%, 고용증가 10% 등의 요건을 갖춘 것으로 파악됐다.

도는 신청 기업을 대상으로 서류와 비대면 발표 평가를 해 상위 40개 사 기업을 선정할 예정이다. '강소기업' 선정을 위해 재무 상태와 산업재해율, 윤리경영, 행정처분 이력 등을 평가한다.

또한, 외부 전문가를 중심으로 성별 영향, 참여 횟수를 종합적으로 고려해 평가위원단을 구성, 공정성과 효과성을 높이기로 했다.

최종 선정 기업에는 제품혁신, 시장개척과 스마트혁신 분야에 연간 최대 7600만 원까지 지원한다.

특히, 도는 코로나19로 인한 어려운 경제 상황을 고려해 지원금 전액을 선금으로 지급할 예정이며, 이행보증보험 발급 수수료도 일부 지원할 방침이다.

