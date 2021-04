BMW코리아, 4월 온라인 한정 에디션 5종 출시

[아시아경제 이창환 기자] BMW코리아가 13일 오후 4월 온라인 한정 에디션 5종을 출시한다고 밝혔다.

4월 출시 모델은 국내에서 최초로 판매되는 '뉴 M3 컴페티션 세단 퍼스트 에디션'과 '뉴 M4 컴페티션 쿠페 퍼스트 에디션', '뉴 M440i xDrive 쿠페 퍼스트 에디션'과 온라인 전용 모델인 ‘뉴 X5 xDrive40i M 스포츠 패키지 온라인 익스클루시브’ 및 ‘뉴 X6 xDrive40i M 스포츠 패키지 온라인 익스클루시브’ 등이다.

이번 에디션을 통해 BMW 코리아가 처음으로 선보이는 ‘온라인 익스클루시브’는 정규 판매 모델에 여러 편의사양이 추가된 온라인 전용 모델로, 향후 다양한 BMW 차종으로 확대 적용될 예정이다.

4월 온라인 한정 에디션 5종은 온라인 판매 채널인 ‘BMW 샵 온라인’을 통해 판매된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr