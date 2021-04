위니아딤채, 정온기술·독립냉각 냉장고 '프렌치' 출시

[아시아경제 우수연 기자]위니아딤채가 초정밀 정온기술과 룸별 독립냉각 시스템을 적용한 2021년형 4도어 프리미엄 냉장고 '위니아 프렌치' 신제품을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번에 출시한 위니아 프렌치 냉장고는 국내에서 유일하게 4도어 4룸으로 세분화됐다. 세분화된 모든 룸마다 별도 냉각기를 탑재해 식품별 최적 온도, 습도 구현과 냄새 섞임을 방지하고 식재료 본연의 맛과 향을 오래도록 신선하게 유지시켜 주는 위니아딤채 만의 '쿼드(QUAD) 독립냉각 시스템'을 적용했다.

정온냉장, 정온냉동 뿐만아니라 쾌속냉동, 생동, 육류, 프레시(fresh), 주류, 소주슬러시 등 소비자의 라이프스타일에 맞게 다양한 형태로 사용이 가능한 '컨버터블 플렉스 모드'도 적용했다. 이 기능은 단순 보관 위주로 사용됐던 냉장고 기본 기능을 뛰어넘는 신개념의 멀티저장 기능이다.

또한 냉장실의 '프레시 모드'로 채소와 과일을 밀폐 보관 시 일반 냉장모드 대비 1.2배 이상 신선하게 보관할 수 있도록 했다. 이에 더해 냉장실 서랍에 바이오 소재를 적용해 신선도 향상은 물론 탈취효과와 위생보관이 가능하며 수박 등 부피가 큰 식품 저장을 위해 접이식 선반도 탑재했다.

코로나19로 위생의 중요성이 강조되면서 접촉이 빈번한 핸들과 가스켓은 항균 처리하고, 냄새 제거에 탁월하며 부유균 및 벽면 부착균을 제거해주는 '청정탈취 플러스' 필터를 장착해 한층 위생적인 사용환경을 제공한다.

위니아 프렌치 냉장고는 고급스러우면서도 간결함과 차분함이 돋보이는 프리미엄 사틴 글라스 컬러와 파격적이면서도 싱그러움과 화사함을 머금은 유광 글라스 등 다양한 인테리어 취향에 대응할 수 있도록 했다. 또한 상실과 하실의 다양한 컬러 중 자신의 주거공간 인테리어와 어울리는 컬러를 자유롭게 선택해 조합할 수 있어 소비자 취향의 폭을 넓혔다.

위니아 프렌치 냉장고는 844~886ℓ로 에너지효율 1등급이며 제품 출고가는 200만~300만원 대로 위니아딤채 온라인 쇼핑몰 '위니아e샵' 등 각종 온라인 쇼핑몰과 위니아 전문점, 백화점, 하이마트, 전자랜드 등에서 구매 가능하다.

김혁표 위니아딤채 대표는 "냉장고 최대시장으로 꼽히는 4도어 시장에서 위니아딤채만의 독보적인 기술력으로 제품 포트폴리오를 확대해 대한민국 종합가전 3사 지위를 확고히 할 수 있도록 고품격과 새로운 가치를 선사하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr