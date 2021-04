"의류관리로 환경보호 동참" LG전자 캠페인 영상, 글로벌 1억뷰 돌파

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 자사의 환경을 생각한 글로벌 의류관리 캠페인 영상이 유튜브 누적 조회 1억뷰를 돌파했다고 13일 밝혔다.

LG전자는 지난해 9월부터 '올바른 의류관리 습관을 통해 환경보호에 참여하자'는 글로벌 캠페인(#careforwhatyouwear)을 진행하고 있다. 이 캠페인을 소개하는 온라인 영상 '케어 포 웟 유 웨어 - 스토리 오브 아워 클로스'는 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 스웨덴, 덴마크, 그리스, 폴란드, 러시아 등 10개국의 LG전자 공식 유튜브 채널을 통해 공개돼 최근 누적 조회 1억뷰를 넘어섰다.

LG전자는 영상을 통해 매해 유럽에서 버려지는 의류가 580만t에 달한다는 유럽환경청 통계를 시작으로 옷을 오래 입을 수 있도록 잘 관리하고, 유행이 지난 옷은 리폼해서 입고, 입지 않는 옷은 다른 사람에게 물려주는 고객의 작은 실천이 폐의류로 인한 환경오염과 자원낭비를 줄이고 세상을 바꿀 수 있음을 강조했다.

이 영상은 최근 한국광고주협회가 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 '제29회 국민이 선택한 좋은 광고상' 디지털부문에서 수상을 하기도 했다. LG전자는 이번 캠페인의 일환으로 지난해 11월 글로벌 프리미엄 패션 온라인 쇼핑몰 네타포르테와 함께 13종의 친환경 의류를 한정판으로 출시하기도 했다.

