[골프토픽] ‘마스터스 챔프’ 마쓰야마 "세계랭킹 14위"…존슨 1위

"25위→ 14위."

‘마스터스 챔프’ 마쓰야마 히데키(일본)의 세계랭킹이 지난주 25위에서 11계단 도약했다. 12일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 5.36점을 받았다. 이날 오전 미국 조지아주 오거스타내셔널골프장(파72ㆍ7475야드)에서 끝난 마스터스 최종일 1오버파를 보태 1타 차 우승(10언더파 278타)을 일궈냈다. 지난해 임성재(23·CJ대한통운) 공동 2위를 넘어 아시아 선수로는 최초 우승이다.

2017년 8월 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 브리지스톤인비테이셔널 이후 3년 8개월 만에 통산 6승다. 더스틴 존슨과 저스틴 토머스(이상 미국), 욘 람(스페인), 콜린 모리카와(미국) 등 ‘톱 4’는 그대로다. 마스터스 공동 3위 잰더 쇼플리 5위, ‘헐크’ 브라이슨 디섐보(이상 미국)가 6위로 자리를 맞바꿨다. 한국은 임성재(23)가 20위, 김시우(26) 47위, 안병훈(30ㆍ이상 CJ대한통운) 96위 순이다.

