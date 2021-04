정총리 "동결 이란자금, 빨리 돌려줘야"

[아시아경제 최대열 기자] 정세균 국무총리는 한국에 동결된 이란 자금과 관련해 "빨리 돌려주는 게 좋다"고 12일(현지시간) 말했다.

이란을 방문중인 정 총리는 숙소에서 기자단과 만나 "이전에도 ‘이 돈은 이란 돈으로, 주인에게 돌려주는 게 맞는다’고 한 적 있다"며 이같이 말했다. 이어 "그게 우리의 국익에도 마땅하다고 생각한다"며 "여러 제약에 아직 제대로 실행되지 않고 있는데 앞으로 노력할 필요가 있다"고 강조했다.

정 총리는 전날 에샤크 자한기리 수석 부통령과 회담한 후 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 협상 복원의 측면지원을 약속하고 동결자금 해결을 위한 관련국 협력 강화를 강조했다. 그는 "미국, 독일 등 핵합의 국가와 활발히 의견교환을 하고 한국 입장을 개진해 국제사회의 결정에 기여하는 게 좋다"고 설명했다.

정 총리는 이란 지도자들이 동결자금 문제와 관련해 한국에 섭섭한 감정을 표하고 신속히 성과를 내달라고 주문했다고 전했다. 정 총리는 전날 자한기리 부통령에 이어 이날 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 고문인 알리 라리자니를 만났다.

정 총리는 간담회 서두에서 "처음이자 마지막(해외 출장이)이 될 것 같다"고 말했다. 구체적인 거취에 대해 묻자 "오늘은 이란 출장과 관련한 자리"라며 말을 아꼈다.

