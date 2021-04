[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오후 새단장한 문래도서관 5층 커뮤니티 공간에서 혁신교육 마을강사들과 함께 소통했다.

채 구청장은 영등포혁신교육지구 활동 마을강사의 역량 강화를 위한 교육현장을 둘러보고, 혁신교육 마을강사, 마을해설사들과 함께 활동에 대한 애로사항, 아이디어, 제안사항을 나누는 소통의 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 "마을 속에서 배움과 쉼이 있는 다양한 활동을 통해 아이들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 펼치겠다"고 전했다.

