[아시아경제 최대열 기자] 알티캐스트 알티캐스트 085810 | 코스닥 증권정보 현재가 2,580 전일대비 75 등락률 -2.82% 거래량 6,537,341 전일가 2,655 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 하루하루가 신기록의 연속, ‘이 종목’ 꼭 잡으세요‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 투자재원 확보 등을 위해 디지털방송용 소프트웨어를 개발하는 자회사 알티미디어 모든 지분을 오는 6월 말 KT에 112억여원에 넘기기로 했다고 12일 공시했다.

