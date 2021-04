[아시아경제 최대열 기자] 청보산업 청보산업 013720 | 코스닥 증권정보 현재가 13,550 전일대비 850 등락률 -5.90% 거래량 197,675 전일가 14,400 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일청보산업, 이호준 대표이사 선임 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 은 대표이사 이호준씨가 일신상의 사유로 물러나면서 오경원씨를 새 대표이사로 선임했다고 12일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr