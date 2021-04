플로이드 사건 '발생지' 미네소타서 경찰 총에 흑인 피격

[아시아경제 송승섭 기자]조지 플로이드 사망 사건으로 인종차별 시위가 촉발됐던 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 또다시 경찰이 흑인에 총격을 가하는 사건이 발생했다.

11일(현지시간) 오후 NBC뉴스·뉴욕타임스(NYT)에 따르면 브루클린 센터 인근에서 던트 라이트(20)는 운전 중 경관의 단속에 따라 하차했으나, 경찰의 지시에 불응하고 다시 탑승하는 과정에서 총에 맞았다. 이후 라이트는 몇 블록을 운전해 도주하다 다른 차량을 들이받아 현장에서 숨진 것으로 보도됐다.

경찰 측은 성명에서 "오후 2시께 그가 탑승한 차량에 정차하도록 지시했으며, 체포 영장이 발부된 상태였다는 것을 확인했다"면서 "경찰이 체포하려 하자 차에 다시 탑승했고, 경찰이 발포해 맞았다"고 설명했다.

플로이드에 대한 과잉 진압 혐의로 기소된 경찰들에 대한 재판이 진행 중인 곳에서 불과 16㎞ 떨어진 도시에서 또다시 경찰 총격 사건이 발하면서 11일 100명가량이 항의 시위에 나섰다. 일부 시위대는 경찰차에 돌을 던졌고, 일부는 경찰차 위로 올라가 뛰며 항의하는 장면이 지역 매체를 통해 포착되기도 했다.

목격자에 따르면 진압 과정에서 경찰이 시위대에 고무탄을 발사해 최소한 2명이 맞고 1명에게서는 출혈도 발생했다.

팀 월즈 미네소타 주지사는 트위터에서 "브루클린 센터에서 발생한 사건에 대해 면밀히 검토하고 있다"며 "경찰의 공권력 행사로 사망한 라이트 가족에 조의를 표한다"라고 말했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr