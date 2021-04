[아시아경제 지연진 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,500 전일대비 7,300 등락률 +4.31% 거래량 1,105,711 전일가 169,200 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 혼조세 속 코스피…장중 하락 전환되기도강보합 나타내는 코스피…반도체 추이 지켜봐야동학개미 파워...국민연금 운용원칙도 바꿨다 close 은 식품의약품안전처로부터 코로나19 변이바이러스 진단키트 제조허가를 획득했다고 12일 공시했다.

해당 허가로 코로나19 변이바이러스를 진단할 수 있는 체외진단의료기기 2개 품목에 대한 수출용 제조가 가능해졌다.

