광주시의회, 여자프로배구단 연고 유치활동 전개

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)가 창단을 준비 중인 신생 여자프로배구단 광주 유치를 위해 적극적으로 나섰다.

광주시의회 의장단(김용집 의장, 조석호 1부의장, 정순애 2부의장)과 전갑수 광주배구협회장은 12일 정부세종청사에서 황희 문화체육관광부 장관을 만나 여자프로배구단 광주 유치 지원을 건의했다.

김용집 의장은 “광주는 프로배구단이 활동할 수 있는 우수한 스포츠 인프라를 갖추고 있으며 시민들의 유치 열망도 매우 높은 상황이다”며 “한국배구연맹도 여자배구 열기의 전국적 확산을 위해 지방 연고지를 환영하고 있으며 페퍼저축은행 역시 긍정적으로 검토하고 있는 만큼 문체부에서 광주 유치를 위해 적극적으로 지원해줄 것을 부탁드린다”고 밝혔다.

이 밖에도 광주시의회 의장단은 광주문화기술(CT)연구원 광주 설립, 아시아 이스포츠산업 지원센터 조성, 국립도서관 광주분관 설립 등의 문화체육관광부 소관 지역현안들의 정부차원의 적극적인 지원을 건의했다.

