[아시아경제 지연진 기자] 에코마케팅 에코마케팅 230360 | 코스닥 증권정보 현재가 25,450 전일대비 400 등락률 -1.55% 거래량 320,350 전일가 25,850 2021.04.12 14:47 장중(20분지연) 관련기사 에코마케팅, 1분기보다 2분기가 기대되는 이유에코마케팅, 보통주당 120원 현금배당 결정[클릭 e종목]"에코마케팅, 안다르와 지분교환으로 성장동력 확보" close 은 주주가치 제고를 위해 34억원 규모의 자사주 13만5000주를 코스닥시장을 통한 장내 직접 취득하기로 했다고 12일 공시했다.

1일 매수주문수량 한도는 3만2729주로 올해 10월11일까지 취득한다는 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr