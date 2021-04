농협銀 "디지털 상품 SNS에 댓글 쓰고 밀키트 받으세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 다음달 2일까지 디지털 상품 가입 고객을 대상으로 '보고 싶은 마음 담아, Wifi 식사 한 끼' SNS 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH스마트뱅킹, 올원뱅크에서 ‘NH페이모아통장’ 또는 ‘올원 5늘도적금’에 가입한 후, 공식 SNS채널(페이스북, 인스타그램)의 이벤트 게시물에 지인의 계정을 태그한 댓글을 작성한 고객 중 30명을 추첨해 당첨 고객과 태그된 지인에게 불고기 꽃만두전골 밀키트를 각각 제공한다.

‘NH페이모아통장’은 간편결제 실적에 따라 최대 1.4%포인트의 우대금리를 제공하는 입출식통장이며, ‘올원 5늘도적금’은 최소 1000원 단위로 매일 매일 저축 가능한 간편 적금 상품이다.

고명환 디지털마케팅부장은 “농협은행의 디지털 상품을 아껴주는 고객에게 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 준비했다”며, “앞으로도 다양한 디지털 상품과 이벤트를 통해 고객 성원에 보답하겠다”고 말했다.

