吳 당선 ‘재건축 규제 완화’ 기대감에… 서울 주택경기 전망 ‘방긋’

주택산업硏 경기실사지수 4월 전망치 101.6…두달 만에 기준점 넘어

“재건축 등 민간주택 공급환경 개선 기대감 반영”

[아시아경제 류태민 기자] 오세훈 서울시장 당선 영향으로 서울의 주택사업 경기에 대한 기대감이 커졌다는 조사 결과가 나왔다.

12일 주택산업연구원(이하 주산연)이 발표한 4월 주택사업경기실사지수(HBSI) 자료에 따르면 서울의 전망치는 101.6으로, 기준선(100)을 넘어서면서 주택사업경기가 더 나아질 것이라는 기대감이 확대된 것으로 나타났다.

HBSI 지수는 한국주택협회와 대한주택건설협회 소속 회원사 500여 곳을 대상으로 설문 조사한 것으로, 주택사업 경기를 종합적으로 판단할 수 있는 공급시장 지표다. 기준점은 100으로 100을 넘기면 주택경기가 좋아질 것으로, 100을 밑돌면 부정적으로 전망하는 것을 의미한다.

서울 HBSI 전망치는 지난해 11월 86.0에서 조금씩 상승해 올해 2월 101.9로 기준선을 넘겼으나 지난달 다시 97.6으로 떨어진 바 있다.

주산연은 오세훈 시장이 당선되면서 민간 주택 공급 환경이 나아질 수 있을 것이라는 정책 전환 기대감이 반영된 결과라고 해석했다. 다만 “오 시장의 공약이 실제 사업장에 적용되려면 일정 시일이 걸리는 만큼, 단기적인 주택사업 환경 개선은 어려울 수 있다”고 주산연은 덧붙였다.

전국 HBSI 전망치는 90.6으로 지난달에 이어 90선을 유지했다. 지역별로 수도권(101.2)은 서울(101.6)과 경기(108.0)의 기대감 상승에 힘입어 2개월 만에 기준선(100)을 회복했지만, 지방(86.8)은 전월 대비 2.6포인트 상승에 그쳤다. 특히 부산(86.4)이 전월대비 9.8포인트 하락, 대전(84.3)과 울산(82.6)이 10포인트대로 큰 폭 하락하면서 80선에 그칠 것으로 전망됐다.

이달 재개발 수주전망은 전월 대비 4.7포인트 상승한 93.7로 나타났고, 재건축 수주전망도 2.1포인트 오른 92.7을 기록하며 정비사업에 대한 부정적 인식이 소폭 개선됐다.

주산연은 “2·4대책을 통한 소규모 정비사업 활성화 정책 발표와 더불어 4·7 보궐선거 후보자들의 정비사업 관련 공약에 힘입어 서울시를 중심으로 주택사업자들의 정비사업에 대한 부정적 인식이 개선될 것으로 전망됐다”고 설명했다.

