사업비 1조 845억 원 규모, 33.6㎞ 왕복 4차로 건설

[아시아경제 라영철 기자] 사업비 1조 845억 원(추정) 규모의 제2경춘도로(남양주~춘천) 건설공사 추진을 위한 공청회가 오는 14일 열린다.

12일 춘천시에 따르면 제2경춘국도는 원주지방국토관리청 사업으로 남양주시 화도읍~춘천시 서면을 잇는 왕복 4차선 도로(33.6㎞)다.

이번 공청회는 시 대회의실에서 열리며 제2경춘도로 건설공사 기본설계용역과 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견을 모으는 자리다.

서울~춘천 고속도로 통행량 급증에 따른 차량 정체를 해소하고 수도권과 강원 중심권 간 고속교통망을 확충하기 위한 사업이다.

시는 그간 사업 추진을 위해 기본계획 수립용역을 진행하고 전략환경영향평가 등을 했다.

