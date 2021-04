서울 노후 아파트값, 신축보다 2배 올랐다

올 들어 서울 집값 상승률...구축 > 신축

준공 20년 넘은 아파트 1.27% ↑

5년 이하 신축 아파트 0.7% ↑



신축 비해 가격 덜 올랐던 구축

재건축 기대에 매수 몰려 키 맞추기

[아시아경제 김혜민 기자] 올들어 서울의 노후 아파트 가격이 신축 아파트보다 더 많이 오른 것으로 나타났다. 강화된 규제를 피하기 위해 재건축을 서두르는 단지가 늘어나고 서울시장 선거 당시 후보들이 부동산 규제완화를 내세우면서 기대감이 반영된 영향이다.

12일 한국부동산원의 주간 아파트 가격동향조사 시계열 통계에 따르면 서울에서 준공된지 20년이 넘은 아파트 가격은 올 들어 1.27%(누적) 오른 것으로 집계됐다. 같은 기간 준공연도가 5년 이하인 신축 아파트 가격은 0.7% 상승했다. 노후 아파트 가격 상승률이 신축 아파트를 뛰어넘은 것이다.

권역별로 보면 강남·서초·송파 등 동남권에 있는 노후 아파트 가격이 1.6%로 가장 많이 올랐다. 이어 노원구 등 동북권이 1.19%, 목동 등 서남권이 1.17%, 서북권 0.95%, 도심권 0.91% 순이었다.

이는 신축 아파트 가격이 이미 높은데다, 상대적으로 가격이 덜 오른 구축 아파트로 매수가 몰리며 가격이 ‘키 맞추기’된 것으로 보인다. 압구정 재건축 단지에서 ‘조합원 2년 실거주’ 의무를 피하기 위해 조합설립을 서두른 것도 올해 노후 아파트 가격을 끌어올렸다. 정부가 공공 주도 재건축 활성화 방침을 밝힌 이후 민간 재건축을 추진 중인 단지로 수요가 더 몰린 영향도 있다.

올해로 입주 44년을 맞은 송파구 잠실동 주공5단지 82.51㎡(전용면적)는 지난달 5일 26억8100만원에 신고가로 거래됐다. 지난 1월 23억원에서 두달 만에 4억원 가까이 오른 것이다. 1978년 준공 돼 조합설립 인가를 앞둔 강남구 압구정3구역 현대7차 264㎡ 역시 지난 5일 80억원에 거래되며 최고가를 갈아치웠다. 지난해 10월 67억원 보다 13억원이 뛰어 3.3㎡ 1억원을 기록했다.

이들 재건축 단지들은 규제 완화를 공약한 오세훈 서울시장이 당선되자 더욱 들썩이는 모습이다. 지난해에는 공급부족 이슈 때문에 집값이 올랐다면, 올해는 개발 기대감이 집값을 자극할 가능성이 큰 것이다. 윤지해 부동산114 수석연구원은 "규제를 푼다고 하면 단기적으로 시세변동성이 있을 수밖에 없다"며 "이를 감수하면서 공급을 확대할 지는 오 시장 선택의 문제"라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr