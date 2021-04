롯데제과, 온라인 클래스 ‘냠냠연구소’ 1차 모집

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과는 롯데중앙연구소와 손잡고 개발한 ‘냠냠연구소’가 1차 모집을 진행한다고 12일 밝혔다.

‘냠냠연구소’ 1차 모집은 선착순 100명에 한해 롯데제과 공식 온라인 몰 ‘롯데스위트몰’을 통해 진행된다. 신청 마감일은 이달 18일까지다. 해당 콘텐츠 참여 방법은 ‘롯데스위트몰’로 접속, 클래스 키트 제품을 구매하면 ‘냠냠연구소’ 콘텐츠 온라인 클래스 참석 권한이 부여된다. 클래스 키트 제품의 가격은 1만8000원이다. 또 이달 말일경에는 ‘냠냠연구소’ 클래스 키트와 유사한 DIY 키트를 온라인 몰에 별도로 선보일 예정이다. 해당 DIY 키트의 가격은 1만4900원이다.

‘냠냠연구소’는 2020년 롯데중앙연구소에서 진행한 사내벤처 공모전에서 수상을 하며 아이디어를 구체화한 사업 아이템으로, 주요 대상 연령층은 5~9세 아이들이다. 롯데제과와 롯데중앙연구소가 협업하여 테마별 온라인 클래스를 운영하며 아이들에게 일일 식품 연구원을 체험하게 하며 클래스를 진행하는 연구원과 실시간으로 소통도 가능하다.

이번 1차 ‘냠냠연구소’ 온라인 클래스의 주제는 ‘아이스크림 가게 만들기’다. 해당 콘텐츠 오픈은 4월 23일부터 5월 21일까지 매주 금요일 오후 3시와 5시에 순차적으로 2차례 오픈, 총 10차수로 진행된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr