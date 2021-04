고양시 신청사 건립, 행안부 타당성 조사 통과‥2025년 준공 예정

총 사업비 2950억 원, 연면적 73,946㎡… 시민 개방형으로 조성

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시 신청사 건립 사업이 지난 9일 행정안전부 산하 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터(LIMAC)의 타당성 조사를 통과했다.

시는 "신청사는 주교 제1공영주차장 부지 일원에 건립하며, 오는 2023년 착공, 2025년 준공할 계획"이라며 12일 이같이 밝혔다.

총 사업비 2950억 원, 연면적 73,946㎡ 규모의 신청사 건립사업은 오는 9월 국제 현상설계 공모를 거쳐 내년 1월 건축계획안을 확정한다.

시는 타당성 조사 결과를 토대로 경기도 지방재정투자심사를 신청해 투자 사업에 관한 예산안의 필요성과 적정성 등을 검토받을 예정이다.

시는 향후 특례 시에 걸맞은 늘어나는 행정 수요를 고려해 사무 공간을 유연하게 조정할 수 있는 구조로 구성한다는 방침이다.

또한, 작은 도서관과 주민 커뮤니티센터 등 시민이 즐길 수 있는 주민 편의시설도 마련한다.

한편, 38년 전 고양군 시절에 지은 현 청사는 정밀안전 진단에서 D등급 판정받아 안전도에 취약하고, 업무 공간이 부족하다는 문제점이 제기돼 왔다.

