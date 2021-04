수원시, 올해 1분기 계약심사로 7억8천만원 예산 절감

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 올해 1분기 시ㆍ구청, 사업소, 공공기관 발주사업의 산정 원가를 심사한 후 사업비를 조정해 총 7억8100만원의 예산 절감 성과를 거둔 것으로 나타났다.

수원시는 계약심사 대상 사업 총 89건(총 사업비 252억2400만 원)을 심사해 56건의 사업비를 조정해 예산을 절감했다고 12일 밝혔다.

설계 금액 과다 산정 등 부적정한 항목은 8억8100만원을 감액하고, 과소ㆍ누락 설계된 사항은 사업 품질 확보를 위해 1억원을 증액했다.

계약심사 대상은 ▲2억원 이상 공사 ▲용역 7000만원 이상 용역 ▲2000만원 이상 물품 등이다.

설계 변경으로 5억원 이상 공사가 5% 이상 증액됐거나 누적 증가액이 5억원 이상인 공사, 5000만원 이상 5억원 미만 공사가 50% 이상 증액된 사업도 심사했다.

시 관계자는 "법정 경비 등 원가계산 산정의 적정성 여부, 설계도서 작성 시 표준 품셈 적용ㆍ수량 산출 적정성 여부, 불필요한 공정 제외, 현장 여건에 맞는 공법 선정 여부 등을 심사했다"고 설명했다.

