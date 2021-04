북한, 내각확대회의서 '경제기관 책임 회피' 비판

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 내각 전원회의 확대회의에서 1분기 경제지도기관들의 책임 회피 문제를 비판했다.

조선중앙통신은 12일 “내각 전원회의 확대회의가 11일 화상회의 방식으로 진행됐다”며 “당 제8차 대회와 당중앙위원회 제8기 제2차 전원회의 결정을 철저히 관철하기 위한 내각의 1분기 사업정형을 총화하고 대책을 토의했다”고 보도했다.

회의는 김덕훈 내각총리가 주재했으며, 박정근 부총리 겸 국가계획위원장이 보고를 했다.

박 부총리는 보고에서 “새로운 5개년 계획의 첫해 1분기 계획 수행에서 나타난 결함과 편향들을 자료적으로 분석총화하였으며, 경제 지도기관들이 책임을 회피하고 계획 집행을 형식적으로 하는 현상들과 강한 투쟁을 벌일 데 대하여 강조했다”고 통신은 전했다.

이어 “일군(간부)들의 책임성과 역할을 결정적으로 높여, 당 제8차 대회 결정집행의 성과 여부를 좌우하는 올해 경제사업 전반에서 실제적인 변화, 실질적인 전진을 가져오기 위한 사업을 일관하게 밀고 나갈 데 대해 언급됐다”고 덧붙였다.

북한은 올초 8차 당대회와 당 전원회의를 잇달아 열고 5개년계획 수행을 위해 경제분야 구습을 철폐하는데 집중하고 있다.

아울러 내각과 경제지도기관들에 대해 패배주의와 보신주의, 소심성과 소극성, 책임회피와 본위주의를 타파할 것을 요구하고 있다.

