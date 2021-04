임종석 "울산 사건 책임자는 윤석열…명백히 기획"

[아시아경제 황수미 기자] '울산시장 선거 개입 의혹'사건과 관련해 검찰이 이진석 청와대 국정상황실장을 기소한 가운데, 임종석 전 대통령 비서실장은 이에 "부당하고 비겁하다. '울산 사건'은 명백히 의도적으로 기획된 사건이며 그 책임 당사자는 윤석열 전 검찰총장"이라며 반발했다.

임 전 실장은 10일 자신의 페이스북에 "이진석 기소는 부당하고 비겁하다"라며 글을 올렸다. 그는 "검찰 주장대로 청와대가 조직적으로 개입한 사건이라면 당시 비서관이었던 이진석이 무슨 권한으로 그 일의 책임자일 수가 있겠냐"고 말했다.

이어 "검찰 스스로도 그 그림은 아니다 싶어 무리하게 임종석을 피의자 신분으로 소환했던 것인데 그럼 임종석을 기소하든지 혐의를 찾지 못했다면 사건을 종결하는 것이 마땅한 순리"라고 덧붙였다.

또한 "기재부와 복지부, 균형발전위원회까지 압수수색하고 숱한 공무원들을 소환 조사해서도 증거를 찾지 못해 놓고 이진석이 사회정책을 담당하고 있었던 이유만으로 그를 희생양 삼은 것"이라고 주장했다.

임 전 실장은 윤 전 총장과 검찰을 직격하기도 했다. 그는 "이른바 '울산 사건'은 명백히 의도적으로 기획된 사건이며, 그 책임 당사자는 윤석열 전 총장"이라며 "재판을 통해 이진석의 결백함이 밝혀지리라 믿는다"라고 말했다.

앞서 울산 시장 선거 개입 의혹사건을 수사해온 검찰은 이진석 청와대 국정상황실장을 기소하는 것으로 사실상 수사를 마무리했다. 당시 청와대 사회정책비서관이었던 이 실장은 송 시장의 선거 공약 설계에 개입한 혐의(공직선거법 위반 등)를 받고 있다. 이 실장과 함께 선거개입·하명수사 연루 의혹을 받은 임 전 실장과 조국 전 민정수석, 이광철 민정비서관은 증거 불충분으로 무혐의 처분했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr