한발씩 물러선 LG·SK…합의금 2조원 어떻게 나왔나

당초 LG 3조·SK 1조 제시해 협상 제자리걸음

대통령 거부권 시한 하루 앞두고 전격 합의

[아시아경제 최대열 기자] 수년간의 배터리 분쟁을 마무리짓기로 한 LG에너지솔루션과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 5,500 등락률 -2.26% 거래량 848,650 전일가 243,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 SK이노 "한미 행정부에 감사, 美조지아 2공장 건설 박차"LG·SK "현금·로열티 각 1조 등 총 2조원에 합의"…나머지 소송도 취하(상보)외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close 은 2조원 선에서 합의했다고 11일 발표했다. SK이노베이션이 건낼 합의금 2조원은 배터리업계는 물론 글로벌 영업비밀 관련 사건에서도 가장 많은 수준으로 전해졌다.

당초 업계에서는 그간 협상과정에서 LG가 3조원을 웃도는 규모를 요구한 반면 SK가 1조원 선을 제시해 협상이 좀처럼 진행되지 못했던 것으로 본다. 이런 맥락에서 본다면 두 회사 모두 한발씩 양보하면서 합의에 이른 것으로 풀이된다. 두 회사는 현금이나 로열티 지급방식이나 시기 등을 구체적으로 공개하진 않았다. 로열티의 경우 관례대로 글로벌 매출에서 일정 비율을 떼어내는 방식으로 총액을 정해 일정 기간 지급하는 방식으로 알려졌다.

LG는 그간 자사의 연구개발(R&D)비 지출규모가 5조원이 넘는데다 시장규모가 전기차 배터리의 10분의 1에도 못 미치는 보톨리늄톡신이나 무전기분야 영업비밀 침해에서 4000억~4500억원 규모로 합의한 점을 들어 3조원 정도를 요구해왔다. 미국 국제무역위원회(ITC)가 영업비밀을 침해했다고 결론을 내리는 한편 이러한 침해가 없었다면 SK의 시장진입이 10년 늦춰졌을 것이라고 언급한 점도 근거로 들었다.

미국 정부가 전기차 보급확대를 공언하면서 현지 배터리 시장은 급속히 커질 것으로 예상돼 왔다. 미국 연방비밀보호법에 따라 실제 입은 피해는 물론 미래 예상 피해액, 최대 두 배까지 가산할 수 있는 징벌적 손해배상, 변호사 비용까지 합의금으로 받을 수 있다고 설명해왔다.

LG는 ITC 최종판결에 따라 피해사실을 인정받은 만큼 협상에서 공세적으로 나섰다. 합의를 위한 협상의 문이 열려있다고 밝혀왔으나 SK가 잘못을 인정하고 전향적으로 나서야 한다는 점을 전제로 하는 등 완강한 입장을 보였다. SK가 미국 내 철수옵션까지 꺼내들자 자신들이 SK의 공장운영을 대신할 수 있다는 언론인터뷰도 했다.

SK로서는 미국 내 사업거점인 조지아공장이 이제 막 운영에 들어간 만큼 수조원 규모 합의금은 불가능하다고 항변했다. 상대적으로 후발주자로 꼽히는 SK이노베이션은 2019년 조지아공장 공사에 착수, 올해 초 준공해 시제품을 내놓는 단계다. 올해 안으로 매출은 올릴 수 있겠으나 수익을 내려면 앞으로도 수년이 더 지나야 한다. 과거 연방법원에서 징벌적 손해배상액으로 가장 컸던 게 1조원 수준이라는 점도 근거로 들었다.

SK는 그간 수천억원 수준의 현금을 비롯해 국내외 배터리 매출에 연동한 로열티, 곧 상장에 들어갈 SK아이이테크놀로지 지분 일부를 합의금으로 제시한 것으로 알려졌다. 특허나 영업비밀 침해 합의과정에서 로열티를 제시하는 일은 종종 있으나 자회사 지분은 흔치 않다. 이 회사는 전기차 배터리 핵심소재 가운데 하나인 분리막을 만든다. 이번 합의에 이 자회사 지분은 포함되지 않았다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr