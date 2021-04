[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 비상대책위원회는 11일 최고위원을 중앙위원회가 아닌 전당대회에서 선출키로 의결했다.

허영 민주당 대변인은 이날 오후 국회에서 열린 비상대책위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “기존 중앙위원회에서 선출하기로 한 최고위원을 다음달 2일 임시전당대회에서 선출하기로 수정 의결했다”며 이같이 전했다. 허 대변인은 “차기 당무위원회에 해당 안건을 부여해 최종 의결하기로 했다”고 말했다.

허 대변인은 이어진 질의응답에서 “(비대위원들은) 전당대회에서 투표하자는 내용에 대해 모두 찬성했다”며 “당원들의 뜻을 존중해야한다는 것이 대부분의 의견이었다”고 답했다.

