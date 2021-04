[포토]광진구, 롯데백화점 건대스타시티점 ‘찾아가는 선별진료소’ 운영

9일 롯데백화점 건대스타시티점에 ‘찾아가는 선별진료소’ 설치... 롯데백화점·더클래식500 근무자 300여 명 대상 선제검사

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 대규모점포 내 집단감염을 예방하기 위해 9일 롯데백화점 건대스타시티점 등 근무자를 대상으로 선제검사를 실시했다.

이번 선제검사는 근무자들의 이동을 줄이고 검사 편의를 제공하기 위해 백화점 외부에 ‘찾아가는 선별진료소’를 설치한 후 진행됐다.

대상은 롯데백화점 건대스타시티점, 더클래식500 근무자 약 300여 명으로, 검사는 이 날 오후 4시30분부터 8시30분까지 4시간 동안 운영됐다.

특히 주말이나 공휴일에도 근무해야 하는 점포 특성을 반영, 보다 많은 근무자들이 검사를 받을 수 있도록 저녁 시간대에 선별진료소를 운영했다.

더불어 구는 만일의 감염 확산을 대비하여 점포 내 출입자 발열체크, 소독 등 방역관리를 철저히 진행해줄 것을 각 점포에 요청했다.

김선갑 구청장은 “혹시 모를 집단감염에 대비하여 많은 인원이 근무하는 대규모 점포를 대상으로 선제검사를 실시하게 됐다”라며 “내 가족과 이웃, 동료를 위해 평소 주기적인 검사를 실시하고 방역수칙을 지켜주시길 바란다”라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr