남양주 다산동 주상복합건물 화재…당국 '대응 2단계' 발령

[아시아경제 이준형 기자] 10일 오후 4시 30분께 경기 남양주시 다산동의 한 주상복합건물에서 큰 불이 나 소방당국은 대응 2단계를 발령하고 진화 중이다.

현재까지 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 이 건물에는 대형마트 등이 입점해 있고 인근에 고층 아파트가 있다. 소방당국은 불이 번지지 않도록 하는 데 주력하고 있다.

소방당국은 화재 발생 10분 만에 대응 1단계를 발령했다가 이날 오후 4시 48분께 대응 2단계를 발령했다. 장비 약 50대와 인원 약 100명 투입해 진화 작업 중이다.

경의중앙선은 화재로 인근 도농역에서 정차하지 않는 것으로 전해졌다. 남양주시는 일대에 검은 연기가 퍼지자 지역 주민들에게 재난 문자를 보내 "지역을 우회하고, 안전사고 발생에 유의해달라"고 당부했다.

불은 상가 1층에 있는 중식당 주방에서 발생한 것으로 추정되고 있다. 관계 당국은 정확한 원인을 조사 중이다.

