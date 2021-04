속보[아시아경제 임주형 기자] 10일 코로나19 예방접종대응추진단은 이날 0시 기준 코로나19 백신 접종 후 이상반응으로 신고된 신규 사례가 131건이라고 밝혔다.

이 가운데 사망 신고가 2명 늘어 누적 사망자는 44명으로 집계됐다.

신규 사망자 중 1명은 아스트라제네카(AZ) 백신, 나머지 1명은 화이자 백신을 맞았으며 백신 접종과 사망 간 인과관계가 있는지는 아직 확인되지 않았다.

