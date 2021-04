[아시아경제 이정윤 기자] 국내 코로나19 백신 접종이 시작된 후 43일 동안 전 국민의 2.2%가 1차 접종을 마쳤다.

10일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 하루 백신 신규 접종자는 3만3404명이다. 지난 2월 26일 국내 백신 접종이 시작된 이후 1차 접종을 완료한 사람은 총 114만8060명으로 집계됐다. 국내 인구 대비 접종률은 2.21%다.

누적 1차 접종자 중 아스트라제네카 백신을 맞은 사람이 91만6119명이고, 화이자 백신을 맞은 사람은 23만1941명이다.

2차 접종 완료자는 전날 화이자 백신 2차 접종자 7278명이 추가돼 누적 5만9422명이 됐다. 화이자 백신 1·2차 접종자를 단순 합산하면 누계는 29만1363명이 된다.

