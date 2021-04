실수로 中동물원 늑대 우리에 반려견 떨어뜨려…관람객들 '비명'

[아시아경제 김봉주 기자] 중국의 한 동물원에서 관람객이 실수로 반려견을 늑대 우리에 떨어뜨려 죽임을 당하는 안타까운 사고가 벌어졌다.

8일 영국 데일리메일 등의 해외언론 보도에 따르면, 최근 신장 위구르자치구 창지후이족자치주 창지시 근처에 있는 민간 동물원 야생늑대계곡에서 관람객이 실수로 자신의 반려견을 울타리 안으로 떨어뜨렸다.

당시 사고 장면을 카메라에 담은 다른 관람객은 "한 여성이 전망대에서 늑대들을 보다가 발을 헛디뎌 미끄러질 때 품에 안고 있던 반려견을 떨어뜨렸다"라고 전했다.

늑대 우리에 떨어진 반려견은 시추와 비숑프리제의 믹스견인 시숑인 것으로 알려졌다.

영상을 보면, 늑대 7마리가 울타리 안으로 떨어진 개를 공격하고 있다. 이를 보는 관람객들은 끔찍한 상황에 비명을 질렀다.

늑대들은 우리 안으로 떨어진 개를 차지하기 위해 몸싸움을 벌였다. 늑대 3마리가 남게 됐고, 그중 2마리가 싸움을 포기했다. 마지막으로 남은 늑대는 죽은 반려견을 입에 물고 재빨리 현장을 벗어났다.

현지매체는 죽은 개를 늑대로부터 빼냈는지, 빼내기 전 늑대에게 잡아먹혔는지에 대해서는 전하지 않았다.

