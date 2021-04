확진자 50만명 넘어선 일본… '중점 조치' 지역 확대

[아시아경제 이춘희 기자] 일본 내 코로나19 누적 확진자가 50만명을 넘어선 가운데 일본 정부가 수도 도쿄 등에 대한 방역 조치 강화에 나섰다.

NHK에 따르면 일본 정부는 9일 오후 스가 요시히데 총리 주재 아래 열린 코로나19 대책본부 회의에서 '만연 방지 등 중점 조치'를 도쿄도와 교토부, 오키나와현 등 3개 광역자치단체에도 적용키로 결정했다. 현재 오사카부, 효고현, 미야기현 등 3개 지역에 시행 중인 중점 조치를 총 6개 지역으로 확대하는 것이다.

이번에 추가되는 3개 지역에는 오는 12일부터 중점 조치가 적용된다. 적용 기간은 교토와 오키나와는 다음달 5일까지, 도쿄는 11일까지다.

중점 조치가 적용되는 지역의 광역자치단체장은 음식점의 영업시간을 오후 8시까지로 줄이도록 요청한다. 이에 따르는 업체에는 사업 규모에 따라 협력금을 지원한다.

일본의 하루 신규 확진자는 전날까지 이틀 연속 3000명을 넘은 상태다. 교도통신에 따르면 일본의 코로나19 누적 확진자는 9일 50만 명을 넘은 것으로 알려졌다.

