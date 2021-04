넥스턴 "계열사 넥스아이디랩 주식 100억원에 취득"

[아시아경제 황윤주 기자] 넥스턴 넥스턴 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 181,168 전일가 20,300 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 넥스턴, 넥스턴바이오사이언스 사명 변경 넥스턴, '넥스턴바이오사이언스'로 이름 바꿔 바이오 사업 진출넥스턴, 작년 매출 70%↓…적자전환 close 은 국내외 제약 바이오벤처 발굴 및 평가 계열사(예정) 넥스아이디랩의 주식 198만주를 약 100억원에 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 넥스턴 넥스턴 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 181,168 전일가 20,300 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 넥스턴, 넥스턴바이오사이언스 사명 변경 넥스턴, '넥스턴바이오사이언스'로 이름 바꿔 바이오 사업 진출넥스턴, 작년 매출 70%↓…적자전환 close 의 넥스아이디랩 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다. 넥스턴 넥스턴 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 181,168 전일가 20,300 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 넥스턴, 넥스턴바이오사이언스 사명 변경 넥스턴, '넥스턴바이오사이언스'로 이름 바꿔 바이오 사업 진출넥스턴, 작년 매출 70%↓…적자전환 close 은 이번 주식 취득의 목적을 "신규사업 진출"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr