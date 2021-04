[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광산구 여성단체협의회 제 16·17대 회장 이·취임식이 9일 오후 광산구청 7층 윤상원홀에서 개최됐다.

이날 행사에선 제 15·16대 회장을 역임한 전선영 회장의 노고를 치하하는 공로패가 전달됐다.

광산구 여성단체협의회는 1988년에 창단돼 30여 년을 여성권익 증진 및 지역사회 발전을 위해 봉사함을 목적으로 활동해 왔다.

제17대 윤미선 회장은 취임사를 통해 “여성이 만드는 행복, 내 삶이 행복한 광산 구현을 위한 성평등 인식개선 및 젠더폭력예방 캠페인 진행, 지역 사회 여성 활동 확산, 여성이 안전한 생활 환경 조성 등에 기여하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 이번 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 소규모로 진행됐다.

