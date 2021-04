진중권 "'당직자 폭행' 송언석, 인간자격 없어…제명해야"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 송언석 국민의힘 의원의 '당직자 폭행 논란'과 관련 "의원 자격이 아니라 인간 자격이 없는 것"이라고 맹비난했다.

앞서 송 의원은 4·7재보궐선거 방송사 출구조사 발표를 앞두고 당사 상황실에 자신의 자리가 마련되지 않았다는 이유로, 당 사무처 국장과 팀장급 당직자에게 발길질 등 육체적 폭행과 폭언을 가해 논란에 휩싸였다.

이에 대해 진 전 교수는 8일 자신의 페이스북에 "권력을 이용한 신체적 폭행"이라면서 "용서하면 절대 안 된다. 당에서 제명해야 한다. 사과로 끝낼 일이 아니다"라고 강조했다.

앞서 국민의힘 사무처 당직자 일동은 지난 7일 "송언석 의원은 당사 개표상황실에서 본인의 자리가 없다는 이유로, 사무처 국장과 팀장급 당직자에게 발길질 등의 육체적 폭행과 욕설 등의 폭력을 자행했다"고 밝혔다.

이에 대해 송 의원은 한 언론에 "좌석 배치 때문에 이야기를 한 것이고 폭행은 없었다"고 부인하다가, 8일 당 사무처 노동조합에 사과문을 보내 피해자에 공식 사과했다.

노조는 이날 성명을 통해 "송 의원은 사실을 인정하고 진정 어린 사과와 재발 방지 약속을 서면으로 보내왔다"며 "송 의원이 사건 이후 당시 상황을 후회하면서 사과와 재발 방지의 강한 의사를 밝혔고, 피해 당사자들이 당의 발전과 송 의원의 당에 대한 헌신을 고려해 선처를 호소하고 있다"고 전했다.

이와 관련해 주호영 국민의힘 대표 권한대행은 9일 오전 당 원내대책위원회의가 끝난 뒤 "지금 사건 경위나 사후조치를 파악 중"이라며 "당헌·당규 절차에 따라 검토하고 있다"고 밝혔다.

