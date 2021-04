울산 소상공인 점포 100곳 찾아간 ‘선물꾸러미’ … 석유공사, 코로나19 극복 방역물품 지원

임금반납분으로 생활방역물품 4천만원어치 1000상자 배달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 석유공사가 직원 급여를 쪼개어 모은 돈으로 울산시내 소상공인 점포 100여곳에 방역물품을 선물했다.

한국석유공사(사장 양수영)는 코로나19로 위축된 지역경제 회복을 위해 울산지역 소상공인 점포들에 생활방역물품을 지원했다고 9일 밝혔다.

석유공사는 지난 8일 오후 태화전통시장을 비롯한 지역 내 점포를 직접 방문해 앞치마와 손소독제, 마스크 등으로 구성된 4000만원 상당의 방역물품 1000상자를 풀었다.

이번 선물 마련에는 전년도 직원들의 임금 반납분으로 조성한 사회공헌재원을 썼다.

석유공사는 지난해 모은 재원으로 전통시장과 골목상권 지역식당, 장애인·노인복지관 등을 대상으로 코로나19 극복 지원 활동을 펼쳐오고 있다.

이날 전달행사에서 박문점 태화시장상인회장이 모든 울산시민이 힘을 모아 코로나19를 슬기롭게 극복할 수 있도록 노력하자고 제안했다.

조성상 석유공사 총무처장은 “울산시민의 코로나19 극복노력에 공사가 더욱 적극적으로 동참하겠다”고 화답했다.

석유공사는 전통시장과 소규모 식당 등 지역 소상공인 상점 이용을 적극적으로 권장해왔다.

공사 관계자는 “코로나19 취약계층에 대한 온누리상품권 지원과 지역특산물 팝업스토어 운영, 소상공인 맞춤형 컨설팅 사업 등 지역 서민경제 활성화를 위해 지속해서 힘을 쏟을 계획”이라고 말했다.

