[아시아경제 ]한국국제협력단(코이카·이사장 손혁상)은 한국지방행정연구원(원장 김일재)과 개발도상국 지역발전을 돕는 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

코이카의 국제개발협력·공적개발원조(ODA) 전문성과 지방행정 분야에 특화한 한국지방행정연구원이 협업해 개발도상국의 포용적인 지방행정 구축과 균형적인 지역발전을 지원하자는 취지다.

두 기관은 글로벌 네트워크 공유, 실무협의회 개최, 개발도상국 전문가 파견 등을 협력하기로 했다.

협약식에서 손혁상 이사장은 "지방자치 시대를 연 이후 쌓아온 한국의 다양한 경험과 성과를 개발도상국과 공유해 지속가능한 발전이 추진되도록 도울 것"이라고 말했고, 김일재 원장은 "개발도상국 지역민이 스스로 현안을 해결하고 복지를 향상할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.