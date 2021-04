경북도, 포스텍 손잡고 '바이오 산업' 육성 MOU

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 9일 도청 회의실에서 포스텍과 경북바이오산업육성을 위해 바이오관련 등을 위한 상호협력 협약식을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 도지사, 하대성 경제부지사, 김무한 포스텍 총장, 오옥균 기획부처장, 조윤제 생명공학과 교수 등이 참석했다.

협약의 주요내용은 ▲(재)경북바이오산업연구원 운영·연구·기술개발 분야 상호 협력 및 연구인력 교류 ▲지역 바이오산업 발전과 중소·벤처기업 육성 위한 사업 발굴 ▲정부 및 지자체 각종 공모·수탁사업의 공동대응 등이다.

경북도는 미래 먹거리 산업인 바이오산업 육성을 위해 바이오산업 R&D 기술혁신 고도화 사업, 백신산업 글로벌 혁신 클러스터 조성, 융복합 기술기반 바이오 신약 개발 프로젝트 등을 추진하고 있다.

포스텍 또한 연구중심 대학으로서 3·4세대 방사광가속기, 분자의약·식물·나노바이오를 중점 연구하는 생명공학연구센터(PBC), 신약개발·인공장기·줄기세포 산업을 육성하는 바이오오픈이노베이션센터(BOIC) 등 연구시설을 보유하고 있어, 지역 바이오 생태계 조성에 중추적 역할을 담당하고 있다.

이철우 도지사는 "바이오산업이 미래 핵심 산업인 만큼, 세계 과학기술을 선도하고 있는 포스텍과의 이번 업무협약이 경북도의 바이오산업이 대도약하는 시작점이 되길 기대한다"고 했다.

