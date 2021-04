여수 경도해양관광단지, 1조 5000억 원 투자 ‘본격화’

연간 385만 명 이상 관광객 방문 기대…약 2만 여 명의 고용효과

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 미래에셋컨소시엄이 추진하고 있는 1조5000억 원 규모의 여수 경도해양관광단지 조성 사업이 금년 하반기 숙박시설 건축공사 착공을 시작으로 본격화한다.

컨소시엄 측은 9일 경도해양관광단지를 세계적인 리조트로 조성하기 위해 싱가포르 센토사, 마카오 등 세계적인 관광지를 롤모델로 관광시설 집적화와 장기체류형 숙박시설 등 최신 관광 트랜드를 반영한 마스터플랜 수립을 2019년 12월 완료하고, 관계기관과 협의를 거쳐 2020년 7월 개발계획 변경, 2020년 10월 실시계획 변경 등의 인·허가 절차를 마쳤다고 밝혔다.

당초 워터파크, 엔터테인먼트센터, 쇼핑몰, 마리나 등의 관광시설 공사를 올해 하반기 숙박시설 건축공사와 함께 추진하려고 했으나 인접 경호초등학교 소음 등의 교육환경 피해 문제로 경호초등학교 이설 후 착공하기로 교육청 등과 협의했다.

이에 따라, 현재 경호초등학교 교육환경에 지장이 없는 숙박시설 건축공사 착공을 시작으로 투자를 본격적으로 진행할 예정이며, 관광시설 착공은 초등학교 이설이 완료되는 시점인 2023년 3월 시작해 연륙교 개통 시점인 2024년 12월까지 마무리할 계획이다.

올해 하반기 착공하는 숙박시설인 타워형레지던스는 건축법에 따른 생활숙박시설로 현재 입법예고된 건축법 시행령 개정(안)에 따라 주택 용도로 사용할 수가 없으며, 숙박업 등록이 필요한 시설로 분양할 때 이와 같은 사항을 고지하고 숙박업 전문운영회사를 선정해 위탁운영할 계획이다.

내달 착공예정인 해양 친수공간은 해수풀, 해상케이블카, 워터파크, 엔터테인먼트센터, 마리나 시설 등의 다양한 즐길거리가 계획돼 있어 남해안의 대표적인 관광명소가 될 것으로 기대된다.

인공 해변을 주제로 한 해수풀 조성공사는 올해 인·허가 협의를 시작으로 2024년 하반기에 조성을 완료해 시민들과 관광객들에게 무료로 개방하고, 해상케이블카는 올해 노선 협의를 완료하고 내년 인·허가를 거쳐 2024년 말까지 설치를 마무리 할 예정이다.

한편, 이번 경도해양관광단지 개발은 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 예상되며, 건설할 때 1만6614명의 고용효과, 2조 6000억 원의 생산유발효과가 예상되고, 운영이 시작되는 2025년 이후에는 연간 385만 명이 넘는 국내·외 관광객이 방문하고 3816명의 고용효과와 2050억 원의 생산 효과가 추가적으로 발생할 것으로 전망된다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr