[인터뷰]이근 부의장은…디지털 뉴딜 밑거름 제시한 '미래학 교사'

디지털사회 2.0 저자로 명성

韓 강점으로 제조업-디지털플랫폼 공존 꼽아

[아시아경제 김은별 기자] 이근 국민경제자문회의 부의장은 국회의원들 사이에서 미래학 교사로 통한다. 경제학을 전공했지만 혁신, 디지털 등 거시적 혜안을 요구하는 분야에서 두각을 나타내기 때문이다. 특히 국민경제자문회의 위원 시절인 2019년 여러 전문가들과 함께 발간한 ‘디지털사회 2.0’ 서적은 인상적이라는 평가가 많다. 그는 책 제목인 ‘디지털사회2.0’이라는 용어를 만든 주인공이기도 하다.

이 부의장은 인터뷰에서 "이 책이 현 정부의 정책기조인 디지털 뉴딜에 밑거름을 제시했다"며 자부심을 표했다.

이 부의장은 디지털 사회가 결국 모든 분야로 확산될 것이라고 확신했다. 그는 "디지털 사회 1.0은 초고속 인터넷망이 핵심 인프라였고 2.0은 디지털 인프라의 확산 단계"라며 "디지털 시스템을 통한 원격교육과 의료 등을 진작에 실시했다면 코로나19에 덜 당했을 것"이라고 말했다. ‘3.0 단계도 있냐’는 질문에 이 부의장은 "향후 한국 경제의 발전전략에 대한 프로젝트를 시작했다"면서 "성장과 복지의 조화, 한국 기업의 재성장전략, 환경변화 내용을 올 연말까지 담아 차기 정부가 필요할 만한 아이디어로 준비할 것"이라고 밝혔다.

경제학계에선 이 부의장의 정치적 성향이 중도적인 만큼 자문회의 부의장으로 임명됐을 때 놀랐다는 평가가 적잖았다. 현 정부 임기는 1년 정도 남았지만 장기적인 시각으로 한국 경제가 가야 할 방향을 잡기 위해 그를 발탁한 것으로 보인다. 자문회의는 대통령에게 경제정책을 조언하는 헌법기구로, 대통령이 직접 의장을 맡는다. 이 부의장은 자문회의의 실질 책임자다.

그는 "한국은 기존 제조 대기업과 네이버·카카오 등 신흥 디지털플랫폼의 공존이 강점이고 코로나19 이후 세계질서가 개편되며 기회도 얻게 될 것"이라고 봤다.

다만 "첨단기술은 미국과 일본에, 시장은 중국에 의존하는 건 약점"이라고 평가했다. 또 "정부정책이 중소기업을 어렵게 해 오히려 대기업 주도성장을 더 심화시키고 있다는 점, 자산시장 쏠림현상, K자형 회복은 약점과 위협요소"라고 덧붙였다. 그가 언급한 정부정책은 주 52시간 근무, 최저임금의 급격한 인상 등을 가리킨다.

▲1960년 서울 출생

▲1983년 서울대 경제학과 졸업

▲1989년 캘리포니아주립대 (버클리) 경제학 박사

▲1997년 세계 3대 인명사전 '마르퀴스 후즈후' 등재

▲2002년~ 서울대 경제학부 교수

▲2004~2005년 세계은행 컨설턴트

▲2008년~ 경제추격연구소 소장

▲2014년 슘페터상 수상

▲2016~2017년 국제슘페터학회 회장

▲2021년~ 국민경제자문회의 부의장

