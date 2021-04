KB국민은행, 외화정기예금 리뉴얼 이벤트…"환율우대 90%"

외화정기예금 이자와 환차익을 동시에!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행(은행장 허인)은 'KB TWO테크 외화정기예금' 리뉴얼을 기념해 6월말까지 가입고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 가입대상이 기존 개인고객에서 기업고객까지 확대되고 가입금액이 기존 미화 1만달러에서 최대 100만달러로 상향된다.

시중은행 최초로 고객지정환율 자동해지 서비스를 제공하는 것이 특징인 상품이다. 상품 가입 시 고객이 원하는 환율을 지정하고 은행이 매일 최초 고시하는 환율이 고객이 지정한 환율 이상인 경우 자동 해지돼 고객 계좌로 입금되는 방식이다. 또한 자동 해지 시 가입기간과 갱신 주기에 따른 이자도 받을 수 있다.

이벤트 기간 내 신규 가입 시 환율우대 90%를 제공하며 신규 가입 시 지정환율에 도달해 자동 해지된 고객을 대상으로 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 커피 기프티콘을 지급할 예정이다. KB국민은행 관계자는 “대체투자 방안으로 각광받는 환테크에 관심있는 개인과 기업고객의 니즈를 충족 시켜 드리기 위해 KB TWO테크 외화정기예금 상품을 리뉴얼했다”며, “앞으로도 다양한 외환상품 및 서비스를 적극적으로 개발하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr