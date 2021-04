3년째 경단녀 IT취업 지원 코스콤…"취업률 100% 도전"

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤이 경력단절여성들을 위한 IT취업 프로그램을 올해에도 지원하기로 했다.

코스콤은 영등포구청, 영등포인력개발센터와 함께 재취업을 준비 중인 여성들을 IT융합강사로 양성해 취업을 지원하는 프로그램을 3년 연속 지원하기로 했다고 9일 밝혔다.

이번 프로그램은 가상현실(VR) 코딩과 뉴미디어 제작 등으로 진행되며 올해까지 3년간 총 40여명의 대상자에게 교육기회를 제공했다. 올해는 IT교육·콘텐츠 기획 전문회사와 협약을 맺고 성실하게 과정을 이수한 수료자를 우선 채용하기로 했다. 실제 지난 2년간 IT취업 프로그램을 이수한 졸업생들도 IT보조강사 등으로 100% 취업한 바 있다.

권형우 코스콤 전무는 기부금 전달식을 통해 "최근 코로나19로 심한 어려움을 겪고 있는 지역사회에, 양질의 일자리 창출에 기여할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"고 했다.

