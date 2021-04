靑 "'변창흠 유임 검토' 전혀 사실 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 4·7 재보궐선거 직전까지 변창흠 국토부 장관의 유임을 검토했다는 보도와 관련, 청와대가 "사실이 아니"라고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 "'청와대가 변창흠 장관 유임안을 검토했다'는 보도는 전혀 사실이 아니"라고 9일 밝혔다.

변 장관은 LH 투기 사태가 확대되면서 책임을 지고 사의를 표명했고, 문재인 대통령은 지난달 12일 "책임지는 모습"을 강조하며 사실상 사의를 받아들였다. 하지만 '2·4대책의 입법 기초작업을 마무리해야 한다'며 사의 수리 시기는 밝히지 않았다. 하지만 이를 두고 일각에서는 '사실상의 유임'이라는 지적도 나왔다.

여권의 재보선 대패로 쇄신 수준의 개각이 예상되는 가운데, 변 장관 역시 이 과정에서 교체될 가능성이 제기되고 있다.

