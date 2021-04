홈플러스, 스프링 캠핑 기획전…초특가 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 21일까지 봄맞이 ‘스프링 캠핑’ 기획전을 열고 텐트·체어·쿨러 등 인기 캠핑용품을 저렴하게 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 기획전은 늘어나는 캠핑 수요에 맞춰 다양한 용품을 선보이고 소비자들이 비교적 쉽고 저렴하게 장만할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련했다. 초특가 상품으로는 노닐 3단 원터치 텐트, 포스트 아동용 팝업텐트, 포스트 캠핑이불 등이 있다.

캠핑 필수품인 테이블과 체어도 저렴하게 판매한다. 노닐 알루미늄 롤테이블90은 5만9900원에, 노닐 베이직 캠핑체어 1만4900원에 선보인다. 포스트 캠핑 인디언행거는 3만2900원, 포스트 캠핑 삼각대는 2만4900원에 판매한다.

홈플러스 관계자는 “완연한 봄을 맞아 비교적 감염 우려를 최소화할 수 있는 캠핑, 캠프닉, 차박 등의 수요가 급증하고 있다”며 “이번 기획전을 통해 필요한 캠핑용품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 되시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr