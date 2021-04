"잠 못 이루는 밤"…서울·부산 참패, 與 의원들 'SNS 침묵'

[아시아경제 강주희 기자] 4·7재보궐선거가 더불어민주당의 참패로 끝을 맺은 가운데, 민주당 의원들은 8일 오전까지 선거 결과에 대한 언급 없이 대체로 침묵을 지키고 있다.

사회관계망서비스(SNS)를 활발히 했던 다수의 의원은 투표 독려 글을 끝으로 큰 반응을 나타내지 않고있다. 일부 의원들만 선거 결과에 대한 짧은 글을 남기며 아쉬움을 드러냈다.

이상민 민주당 의원은 7일 자신의 페이스북에 "'임금은 배, 백성은 물. 물은 배를 띄울 수도 있지만, 배를 뒤집을 수도 있다'는 옛말을 거듭 절감한다"며 "민심이 두렵다. 민심을 살펴보고 특단의 조치가 있어야 할 것"이라고 말했다.

송영길 의원도 이날 페이스북에 "아쉬움이 많은 선거다. 할 말은 많으나 이만 줄이겠다. 잠 못 이루는 밤이 될 것 같다"고 적었다.

그러면서 "선거 기간 동안 보여준 진심 잊지 않겠다. 당원동지 여러분, 너무나도 감사하다"며 "시작부터 어려운 선거였다. 당원동지 덕분에 끝까지 올 수 있었다. 앞으로도 여러분과 함께 이기는 정당의 길을 만들어 갈 것"이라고 했다.

한편 박영선 민주당 서울시장 후보는 8일 페이스북에 패배를 승복하는 글을 올렸다. 박 후보는 "1000만 시민의 새로운 봄을 정성껏 준비했지만, 그 봄이 지고 말았다"며 "진심이 승리하길 염원한 시민들께 끝없는 감사를 드리며 엎드려 큰절 올린다"고 말했다.

이어 "회초리를 들어주신 시민들의 마음도 제가 모두 받겠다"며 "이제 새로 피어나는 연초록 잎을 보며 깊은 성찰의 시간을 갖겠다"고 덧붙였다.

